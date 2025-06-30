أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 142 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 142، الصادر في 30 يونية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الجيزة ومحافظة سوهاج.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة الداخلية بشأن الأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وورد الجنسية المصري لـ 22 شخصًا ومنهم غادة يعقوب يوسف.

-قرارات وزارة الداخلية بإبعاد أوزباكستاني وبنجلاديشي الجنسية عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-قرار محافظة الجيزة باعتماد مشروع تعديل مشروع التجزئة ملك محمد حسن سالم وأبنائه، المعتمد بالقرار رقم ١٥٥٦ لسنة 2024، وذلك بتجزئة القطعة أ2( 1-2) إلى أ2( 1-3 )وأ2 ( 1-4 )، وذلك طبقًا لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وبناءً على كتاب وزارة الإسكان والمرافق المعتمد بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة.

-قرار محافظة سوهاج بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للناسجين بمركز جهينة محافظه سوهاج، طبقا لاقتراح الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى نظر لنقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونًا لتأسيسها.





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