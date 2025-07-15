الثلاثاء 15 يوليو 2025
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سلامة الغذاء تحظر استيراد منتج طعام لخطورته على الأطفال

الدكتور طارق الهوبى
الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 154، الصادر في 15 يوليو 2025، قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 170 لسنة 2025، بشأن حظر استيراد منتج الغذائى (cc stick "ALL flavors) وما يمثله لخطورته على الأطفال.

نص قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه "يحظر استيراد المنتج الغذائى (ccstick "ALL flavors) ومـا يماثلـه، كما يحظر تداوله بالسوق المحلبة، وذلك لخطورته على صحة الأطفال". 

و ccstick "ALL flavors، عبارة عن أنبوب مرن يحتوي على حلوى بكل النكهات (الجريب فروت، الجريب فروت، البرتقال، الأناناس، التفاح الأخضر وأصناف الفاكهة الطازجة). هذه الأنابيب موضوعة في أكياس بلاستيكية،  يمكن إخراجها من الكيس وتناول نكهاتها.

وجاء القرار بعد الاطلاع القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شـأن الاسـتيراد والتـصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3680 لسنة 2023، بإعادة تشكيل مجلـس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وعلى قرار وزيـر التجـارة الخارجيـة والـصناعة رقـم 770 لسنة 2005، بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛ وعلى توصية لجنة التظلمات بالهيئة بجلستها المعقودة بتاريخ 24/3/2025، وعلى المذكرة المعروضة من المدير التنفيذى للهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وللصالح العام.

 


 

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