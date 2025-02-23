225 جنيها للطن، التموين تحدد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 42 تابع (ب)، الصادر في 20 فبراير 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 32 لسنة 2025، بشأن تحديد سعر سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بواقع 225 جنيها للطن.

ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية استبدال بنص البند (1) من المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017، المشار إليه النص الآتي: "يشمل سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد الآتي: "يشمل سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد الآتي:

1- قيمة الخدمة التموينية بواقع 225 جنيه للطن تسدد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي لواقعة بيع النخالة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

وعلي قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 222 لسنة 2017 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.

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