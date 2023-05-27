طريقة عمل مسقعة فول الصويا مع الشيف فيفيان فريد

يعتبر فول الصويا من أفضل مصادر البروتين النباتي، وتعتبر القيمة الغذائية لبروتين الصويا جيدة جدًا، على الرغم من أن الجودة ليست عالية تمامًا مثل بعض البروتينات الحيوانية.

الدهون النباتية

ويصنف فول الصويا على أنه بذور زيتية ويستخدم في صنع زيت فول الصويا، فيمثل محتوى الدهون حوالي 18٪ من الوزن الجاف - بشكل أساسي أحماض دهنية متعددة غير مشبعة وأحادية غير مشبعة، مع كميات صغيرة من الدهون المشبعة.

النوع السائد من الدهون في فول الصويا هو حمض اللينوليك، الذي يمثل حوالي 50٪ من إجمالي محتوى الدهون.

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قدمت الشيف فيفيان فريد، خلال برنامجه كل يوم أكلة، طريقة عمل أكلة "مسقعة فول الصويا"، والتي كانت مكوناتها:

3 باذنجان أسود كبير

- 1 كوب فول صويا

بصل مفروم - ثوم مفروم

فلفل الوان مفروم - فلفل حار مفروم

ملح - فلفل اسود

جوزة الطيب - السبع بهارات

رشة قرفة - حبهان مطحون

2 م ك صلصة - م ك هريسة شطة

جبن موتزاريلا

تحضير

ترك الفول في الماء لمدة 15 دقيقة. صفي الفول من الماء الزائد، واتركيها جانبًا لمدة 20 دقيقة، حتى تتخلصي من جميع السوائل الموجودة بها.

ادهني الشواية بنقطتين زيت، ثم ضعيها على نار متوسطة، وشوحي الباذنجان لمدة دقيقتين لكل جهة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي فول الصويا والملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة والكبابة، وقلبي لمدة 5 دقائق. على نار متوسطة، سخني باقي الزيت، ثم ضعي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا. اتركي الصلصة حتى تغلي، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة. سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة