الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل مسقعة الحلة الواحدة مع الشيف فيفيان (فيديو)

مسقعة،فيتو
مسقعة،فيتو

طريقة عمل مسقعة الباذنجان، المسقعة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي يعشقها الكبار والصغار وتقدم بطرق وأشكال مختلفة.

وطريقة عمل مسقعة الباذنجان، سهلة وبسيطة ويمكن أن تقدم كأكلة اقتصادية أو أكلة فاخرة باللحم والبشاميل حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

 

طريقة عمل مسقعة الحلة الواحدة مع الشيف فيفيان


المقادير
كيلو باذنجان اسود ٢م ك صلصه 

- ماء مغلي فصوص ثوم حلقات 

- بقدونس مفروم

بصل ابيض جوليان

فلفل حار جوليان

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 - فلفل اخضر جوليان

طماطم مكعبات

ملح وفلفل اسود 

- كمون

بابريكا 

- شطة اسواني مطحونه.

 

طريقة تحضير مسقعة الحلة الواحدة بدون قلى بخطوات سهلة وبسيطة


أولًا تجهيز الخضروات لإعداد المسقعة


1. نقوم بإحضار 1 كيلو لكلًا من ثمار البطاطس والباذنجان الرومى ونقوم بتقشير كلًا منهما لإزالة القشرة الخارجية.

2. يجب مراعاة أن تكون ثمار الباذنجان ذات الخط العريض من الأسفل وليس الشكل ذات الدائرة حيث تكون خالية من البذور وذات طعم رائع.


3. كما يُفضل إختيار ثمار الباذنجان الملساء ذات الملمس الناعم وأن يكون العنقود الموجود بها ذات لون أخضر فهذا يدل على أن الثمرة طازجة.

4. نقوم بغسل ثمار البطاطس والباذنجان بالماء الجارى حتى نتأكد من نظافتهم تمامًا.

 

 

 

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