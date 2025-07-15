خبر حزين للزمالك بشأن لاعب بيراميدز

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الإبقاء على محمود زلاكةن وعدم السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتمسك يورتشيتش بزلاكة رافضا رحيله الي نادي الزمالك او سيراميكا خلال فترة الانتقالات الحالية نظرا لحاجة الفريق اليه بعد تطور مستواه بشكل لفت الانظار.

وتمسك يوتشيتش ببقاء محمود زلاكة ليس بسبب رحيل ابراهيم عادل الي الجزيرة الاماراتي فقط بل انه تمسك به قبل رحيل عادل.

وطلب نادي الزمالك رسميا ضم زلاكة تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر ان زلاكة اعير الموسم الماضي الي سيراميكا وثدم مساويات جيدة وشارك بفوز الفريق بكاس عاصمة مصر

محمود زلاكة، فيتو

عودة المعارين إلى بيراميدز

وعاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لبطل أفريقيا.

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

لاعب بيراميدز يستمر في غزل المحلة

وتمسك نادي غزل المحلة بتجديد استعارة عماد ميهوب الظهير الأيسر لفريق بيراميدز للموسم الثاني على التوالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتمسك غزل المحلة بالحصول علي خدمات اللاعب بعد الأداء والمستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق الموسم الماضي

تدريبات بيراميدز

يستأنف اليوم الثلاثاء فريق نادي بيراميدز تدريباته بستاد الدفاع الجوي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية للاعبين أمس الإثنين من التدريبات خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

ويغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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