الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

زلاكة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت بالدوري

زلاكة
زلاكة

حصل محمود زلاكة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام بتروجت في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن بطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره بتروجت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على إستاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية سيراميكا كليوباترا كل من؛ إسلام عيسى، محمود زلاكة، أحمد القندوسي ومحمد رضا بوبو في الدقائق 9، 36 و40، 84 فيما سجل هدف بتروجت اللاعب إسماعيل بامبا في الدقيقة 11.

تشكيل بتروجت ضد سيراميكا 

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت 

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد القندوسي -  محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - أحمد عابدين - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - أيمن موكا - مازن ياسر - محمد توني - محمد رضا بوبو.

ترتيب سيراميكا بالدوري 

ويحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 24 نقطة، ويحتل بتروجت المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة. 

الظهور الأول لعلي ماهر

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لعلى ماهر مديرا فنيا لسيراميكا خلفا لأيمن الرمادي.

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