محافظ الشرقية: إيقاف تبوير 13 قيراطا زراعيا بأبو الأخضر

نجحت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقيادة شعبان أبو الفتوح، رئيس المركز في إحباط محاولة تبوير قطعة أرض زراعية بمساحة 13 قيراطًا بقرية أبو الأخضر التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي.

تلقى رئيس المركز بلاغا بالتعدى

جاء ذلك، عقب تلقي رئيس المركز بلاغًا يفيد قيام أحد الأشخاص بأعمال تبوير للأرض الزراعية، تمهيدًا لـإقامة هنجر بإستخدام الطوب الدبش الأبيض بالمخالفة للقانون

حملة مكبرة لوقف الأعمال

وعلى الفور، تم تشكيل حملة مكبرة للتحرك إلى الموقع ووقف الأعمال المخالفة بقيادة رئيس المركز، يرافقه أحمد طنطاوي نائب رئيس المركز، وماهر السيد رئيس الوحدة المحلية بالعصلوجي، ليتم إيقاف أعمال التعدي، ومصادرة كافة المواد والمعدات المستخدمة في المخالفة واتخاذ اللازم قانونًا.

التصدى لحالات التعدى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون علي المخالفين.

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