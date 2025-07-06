محافظ سوهاج يزور مصابي حادث جهينة، ويوجه بتقديم الرعاية الصحية لهم (صور)

قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بزيارة مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بجهينة الشرقية بمستشفيات طهطا وجهينة، والذي نتج عنه إصابة 14 شخصا من ركاب السيارتين، ورافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

محافظ سوهاج يزور مصابي حادث جهينة، ويوجه بتقديم الرعاية الصحية لهم

واطمأن المحافظ على استعدادات المستشفيات ومستوى الخدمة المقدم للمصابين في الحادث، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمصابين، حتى تماثلهم للشفاء العاجل.

إصابة 14 شخصا فى تصادم سيارتين بجهينة بسوهاج

يذكر أن طريق جهينة الشرقية بسوهاج شهد حادث تصادم 2 سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، ونتج عنه إصابة 14 شخصا من ركاب السيارتين، وتم نقلهم إلى مستشفى جهينة وطهطا العام.

أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين بجهينة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوصول لمستشفى جهينة المركزي كل من: سارة محمد محمود 20 عاما، وفرج علي عبد العال 73 عاما، ومصطفى محمد محمود 32 عاما، وهدير إيهاب محمود 18 عاما، ومحمد حمادة فاروق 19عاما، ومحمد عبد العال موسى 45 عاما، ومريم إبراهيم فرج خمس سنوات، وسهير قدري ومحمد أحمد 43 عاما، وسارة إبراهيم فهمي 18عاما، وسهير قدري محمد أحمد 43 عاما، ورمضان أحمد محمد 38 عاما، وهايدي هاني محمد 18 عاما، وحجازي السيد حجازي 37 عاما، ويوسف محمد عبد العال موسى 15عاما.

والمصابون كانوا يستقلون سيارتين، ونتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى على طريق جهينة - طهطا، بنطاق جهينة الشرقية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام وجهينة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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