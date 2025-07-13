الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يعلن إطلاق أول منصة إلكترونية شاملة للتشريعات والقوانين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن إطلاق أول منصة إلكترونية متكاملة تُمكّن المواطنين والمهتمين من الوصول إلى جميع التشريعات والقوانين النافذة في مختلف مجالات العمل، إلى جانب إمكانية تقديم مقترحات بإضافة قوانين أو تشريعات جديدة.

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جهود الدولة نحو التحول الرقمى 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي المحافظة لتقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين المواطن من الاطلاع على حقوقه وواجباته القانونية بكل سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور حسيني محمد الحسيني رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية، أن هذه المنصة تمثل أحد مخرجات الخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية، حيث تهدف إلى جعل محافظة الشرقية  نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الحكومية من خلال  إتاحة المعلومات القانونية بشكل ميسر ومنظم.

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وأضاف أنه يمكن الآن الدخول إلى المنصة عبر الرابط الموضح على صفحة الفيس بوك الخاصة بالمحافظة أو من خلال مسح الباركود للوصول السريع.

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