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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي.   

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إخطار بحادث تصادم 

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي.   

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث. 
 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

 

وتم توجيه فرقة من الحماية المدنية في الإسماعيلية لاستخراج جثامين المتوفيين من داخل السيارة الثانية، فيما تنتظر سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مشرحة المستشفى.
 

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح بأماكن متفرقة من الجسد. 
 

بيانات المصابين في الحادث 

وتبين أن المصابين هم كل من: حسن دسوقي زياد 17 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري والساعد الأيسر، وأحمد عبده محمد عبده 18 سنه مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حسن 23 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي أعلى الرأس حوالي 10 سم، وجميعهم من أبو حماد بمحافظة الشرقية. 
 


 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية وسلطة ابو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بحادث بوصلة أبو سلطان

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