الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

تقبيل يد الوزير!

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعالى وزير الأوقاف وهو مستسلم لتقبيل يده من أشخاص منحنى القامة، ليصلوا بأفواههم إلى مستوى يد الوزير الذى لم يرفع يده لمستوى أفواههم.. 

وأصارحكم أنني فزعت عندما رأيت هذه الصورة الغريبة المستفزة، التى ذكرتنى  بصورة نشرتها عام 2005 في مجلة المصور لمرشد جماعة الإخوان، وهو جالس وأعضاء الجماعة ينحنون لتقبيل يده، وكتبت تحتها أستنكر ذلك.. 

فإن وزير الأوقاف رجل دين مستنير، هكذا يؤكد كلامه وأحاديثه التليفزيونية قبل أن يجلس على مقعد الوزارة، ويرفض التطرّف، وسماحه بتقبيل يده ليس من الاستنارة الدينية في شىء!

 
انتظرت أن يخرج الوزير ليكذب تلك الصورة وأنها من خدع الذكاء الاصطناعي، أو يقول إنه فوجئ بهذا التصرف الغريب، ونهر من قاموا بتقبيل يده، وأنه سارع بسحب يده مستنكرا ذلك.. ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن، ولا أستطيع أن أفهم صمت الوزير أو سكوت مساعديه على هذه الصورة الغائبة المستهجنة.. 

ولا أجد تفسيرا لذلك اللهم إلا إذا كانت الصورة سجلت ما حدث بالفعل، والوزير لا يجد تبريرا مقبولا له، وأرجو أن أكون مخطئا! 

لأننى لا أتصور أن يتعامل الوزير، أي وزير، مع الناس بشكل عام والعاملين معه تحت إمرته بشكل خاص، ناهيك عن كونه وزيرا للأوقاف، وقبل أن يتقلد منصب الوزارة هو رجل دين مثقف ومستنير.. وما أخذته على مرشد جماعة الإخوان لا يمكن أن أقبله ممن يتصدى لباطل الإخوان! 

رشحوني !

نفس المشكلة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة الإخوان مرشد جماعة الاخوان وزير الأوقاف تقبيل يد وزير الأوقاف تقبيل يد مرشد جماعة الإخوان فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

نفى وشكر !

لا يعرفون الناس!

مخرج سياسى!

سنترال رمسيس وحريقه!

قانون جميل!

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

محمد عمارة يعتزم تقديم بلاغ لـ الأعلي للإعلام ضد أحمد شوبير، ما القصة؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

وقع أول عقد إحترافي، لاعب مصري جديد يخلف النني في صفوف أرسنال

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية