تقبيل يد الوزير!

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعالى وزير الأوقاف وهو مستسلم لتقبيل يده من أشخاص منحنى القامة، ليصلوا بأفواههم إلى مستوى يد الوزير الذى لم يرفع يده لمستوى أفواههم..

وأصارحكم أنني فزعت عندما رأيت هذه الصورة الغريبة المستفزة، التى ذكرتنى بصورة نشرتها عام 2005 في مجلة المصور لمرشد جماعة الإخوان، وهو جالس وأعضاء الجماعة ينحنون لتقبيل يده، وكتبت تحتها أستنكر ذلك..

فإن وزير الأوقاف رجل دين مستنير، هكذا يؤكد كلامه وأحاديثه التليفزيونية قبل أن يجلس على مقعد الوزارة، ويرفض التطرّف، وسماحه بتقبيل يده ليس من الاستنارة الدينية في شىء!



انتظرت أن يخرج الوزير ليكذب تلك الصورة وأنها من خدع الذكاء الاصطناعي، أو يقول إنه فوجئ بهذا التصرف الغريب، ونهر من قاموا بتقبيل يده، وأنه سارع بسحب يده مستنكرا ذلك.. ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن، ولا أستطيع أن أفهم صمت الوزير أو سكوت مساعديه على هذه الصورة الغائبة المستهجنة..

ولا أجد تفسيرا لذلك اللهم إلا إذا كانت الصورة سجلت ما حدث بالفعل، والوزير لا يجد تبريرا مقبولا له، وأرجو أن أكون مخطئا!

لأننى لا أتصور أن يتعامل الوزير، أي وزير، مع الناس بشكل عام والعاملين معه تحت إمرته بشكل خاص، ناهيك عن كونه وزيرا للأوقاف، وقبل أن يتقلد منصب الوزارة هو رجل دين مثقف ومستنير.. وما أخذته على مرشد جماعة الإخوان لا يمكن أن أقبله ممن يتصدى لباطل الإخوان!

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