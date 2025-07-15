خبير إسلام سياسي يكشف: مالي والنيجر صارا مسرحين لاستعراض نفوذ داعش والقاعدة

كشف الباحث هشام النجار بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام والمتخصص بشأن تيارات الإسلام السياسي، أن هناك تغيرا في المشهد حاليًا في كل من: مالي والنيجر بصورة فاجأت الكثيرين؛ حيث باتت الحكومة العسكرية في ظل غياب غربي وأمريكي وحضور بديل روسي غير ناجز وشبه مستسلم، هي الطرف الأضعف في المعادلة، وهذا ما جعل الفرعين التكفيريين (داعش والقاعدة) يتسابقان حاليًا على من يحسم الصراع نهائيًا لصالحه.

مصير الدولة عنوانه محسوم للتكفيريين

وأكد هشام النجار، فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يعني أن مصير الدولة عنوانه محسوم للتكفيريين، والخلاف فقط متعلق باسم الجناح الذي سينجح في الحسم أهو فرع القاعدة (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) أم فرع داعش (تنظيم داعش في الصحراء الكبرى).. لم يترك الفاعلان التكفيريان خلال الشهرين الماضيين (يونيو ومايو) مظهرًا من مظاهر تأكيد السبق وحيازة القوة إلا وحرصا على إبرازه؛ في سياقات مرحلة تمهيدية تسبق سيناريوهات عديدة لكنها تدور في الفلك الديني المتطرف. كلما زاد فرع القاعدة تمدده داخل مالي، زاد فرع داعش من عملياته النوعية على طول الحدود بين النيجر ومالي ممعنًا في حضوره النوعي باتجاه العاصمة نيامي، وهو ما يُفسر ضخامة وكثافة هجمات التنظيمين في البلدين خلال شهر يونيو وبدايات يوليو الجاري.



العمليات والعمليات المضادة لفرعي القاعدة وداعش في الساحل والصحراء

وواصل حديثه قائلا: أوحت العمليات والعمليات المضادة لفرعي تنظيمي القاعدة وداعش في الساحل والصحراء أن ردود الأفعال على هجمات إرهابية لم تعد تأتي من قبل القوات الحكومية كرد انتقامي كما كان يحدث في السابق، إنما يأتي الرد من التنظيم المسلح المنافس بتنفيذ عملية إرهابية أخرى، حتى لا يسمح أحدهما للآخر بكسب أرضية ونفوذ أوسع من الآخر.. استثمر فرع القاعدة عملياته وهجماته، وهي الأضخم والأكثر اتساعًا وتنويعًا في الأهداف، لصرف الانتباه عن تنظيم داعش وجعل السكان ينفضون عنه بالتوازي مع هدم الثقة في القوات الحكومية.

ولن يترك فرع داعش في الساحل الأفريقي غريمه التكفيري (فرع القاعدة) ينعم وحده باستثمار عملياته؛ حيث يزاحمه دعائيًا بهدف التجنيد سواء من جهة طبيعة الرسائل السياسية أو الدينية العقدية.



فرع القاعدة يستخدم سياسة العصا والجزرة

وواصل النجار حديثه قائلا: رغم اختلاف التكتيكات التجنيدية إلا أن التنظيمين يكادان يتساويان في مستويات أعداد التابعين والمجندين؛ حيث أثمرت تكتيكاتهما المتناقضة نتائج متقاربة. واستخدم فرع القاعدة سياسة العصا والجزرة؛ فهو يضغط بالترهيب والحصار والتجويع، ليحصل على استسلام مشروط وعقد تفاهمات بين وجهاء المنطقة تقضي بنيل شرعية السيطرة مقابل حماية المدنيين وتوفير الأمن والغذاء.

وعقدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (فرع القاعدة بمنطقة الساحل) العديد من التفاهمات مع السكان المحليين بعد الموافقة على إنهاء حصار مدنهم خاصة في مدن الوسط والشمال.



فرع داعش استخدم سياسة أكثر قسوة وفتكًا وترهيبًا للسكان لإجبارهم على اعتناق أدبياته

وتابع: واستخدم فرع داعش سياسة أكثر قسوة وفتكًا وترهيبًا للسكان في سبيل إجبارهم على اعتناق أدبياته ومنحه السيطرة وشرعية تطبيق مناهجه المتطرفة.

ولا يكتفي التنظيمان المتنافسان بما يجبيانه من أموال من السكان المحليين في نظير حماية مصالحهم، ولا بالتعاون مع تشكيلات الجريمة المنظمة بهدف مضاعفة الموارد ومصادر التمويل.

حرص التنظيمان على تهديد الشركات الأجنبية للحصول منها على إتاوات بمبالغ ضخمة في مقابل حمايتها والسماح لها بالعمل.

واستطاع فرعا القاعدة وداعش عبر هذه التكتيكات المتشابكة أن يكونا هما التنظيمان الأكثر حضورًا ونفوذًا؛ حيث زعزعا الثقة في الحكومة العسكرية بشكل كبير سواء لدى قوات فاغنر أو لدى شركات الأجنبية، أو لدى السكان المحليين.

وتوازى مع هز ثقة مختلف الأطراف في الحكومة العسكرية وتصويرها عاجزة عن التعامل مع نفوذ هائل ومتصاعد لتنظيمين تكفيريين، زحف ميداني حثيث وتدريجي باتجاه العاصمتين نيامي وباماكو.

إذا كان فرعا داعش والقاعدة قد نجحا في ضرب حصار فعلي على عاصمة النيجر (نيامي) بعد قطع خطوط الاتصالات الأرضية التي تربط العاصمة بمقاطعات البلاد، فإن العاصمة المالية (باماكو) تعاني من حصار مثيل، بعد نشاط دؤوب خاصة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تضمن تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية واستهداف البنية التحتية مثل المرافق والطرق.

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