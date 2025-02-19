حظر التأشيرات يثير أزمة بين فرنسا ودول كونفدرالية الساحل الإفريقي

أثارت خطوة رفض فرنسا منح مواطني دول كونفدرالية الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) تأشيرات لدخول البلاد أزمة جديدة بين باريس وهذه الدول.

حظر التأشيرات يثير أزمة بين فرنسا ودول كونفدرالية الساحل

وكشفت الحكومة المالية عن تعرض مواطنيها لمشكلات في محاولاتهم للحصول على تأشيرات للدخول إلى فرنسا، ما دفعها إلى تهديد بالرد بالمثل على الفرنسيين الراغبين في دخول باماكو.

تأتي هذه الأزمة في أعقاب قرار دول كونفدرالية الساحل اعتماد جواز سفر موحد، وهو جزء من إجراءات أوسع تهدف إلى توحيد الجهود بين هذه الدول.

إصدار جواز سفر موحد لأعضاء الكونفدرالية.

وقالت الحكومة المالية إن الرفض الفرنسي جاء بسبب أن إجراءات التحقق من جوازات السفر عبر نظام الخدمة الإلكترونية الأفريقية لا تزال جارية".

في يناير الماضي، كشف الرئيس المالي الانتقالي، أسيمي جويتا، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس الدوري لكونفدرالية الساحل الأفريقي، عن إصدار جواز سفر موحد لأعضاء الكونفدرالية.

وبعد سلسلة من الانقلابات في السنوات الأخيرة، توترت العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر من جهة وفرنسا من جهة أخرى، حيث قامت هذه الدول بطرد القوات الفرنسية من أراضيها، كما طردت بعض بعثات فرنسا الدبلوماسية، مما شكل نهاية لنفوذ باريس التاريخي في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.