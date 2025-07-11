تمهيدا لرفع العقوبات، تقرير أممي يؤكد فك الارتباط بين هيئة تحرير الشام والقاعدة منذ 2016

أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي "علاقات نشطة" هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام بسوريا.

وبحسب وكالة رويترز فإن تلك النتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.

ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز أمس الخميس، هذا الشهر.

وهيئة تحرير الشام هي الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكت الارتباط معها عام 2016.

وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر الماضي، وأصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا لسوريا.

يأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام وكذلك على الشرع الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا ديمقراطية لا تستثني أحدا.

وغطى التقرير الأشهر الستة الأولى من العام حتى 22 يونيو الماضي، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتخضع هيئة تحرير الشام منذ مايو 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميدًا للأصول وحظرًا عالميًّا على الأسلحة، كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا في مايو الماضي، عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ووقع أمرا تنفيذيا لتفعيل هذا الرفع في نهاية يونيو الماضي، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية قبل أيام.

وذكرت الولايات المتحدة في حينه أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسوريا مستقرة وموحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة "تراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".

ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري ويبعد البلاد عن مسار الاستبداد ويقلل من قدرة الجماعات الإرهابية على اجتذاب العناصر.

ويقول ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضا المصالح الأمريكية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأمريكية، فضلا عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة.

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