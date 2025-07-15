استقرار حالة 7 مصابين في حادث طريق الفيوم ـ القاهرة

أكد مصدر طبي بالفيوم استقرار حالة المصابين السبعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، باتجاه الفيوم، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج اللازم، وسيغادرون المستشفى بعد فترة الملاحظة.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 7 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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