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محافظات

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين طلاب الجامعة التكنولوجية بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيب 5 طلاب في مشاجرة نشبت داخل كلية التكنولوجيا في الفيوم، بين عدد من طلابها وطلاب المدرسة الإيطالية الصناعية، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج

 

مشاجرة داخل الجامعة التكنولوجية

 وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة داخل مجمع المدارس الإيطالية بدمو، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين أن مشادة كلامية بين مجموعة من الطلاب  تحولت إلى تشابك بالأيدي واستخدام العصا والطوب، ما أدى إلى إصابة 5 طلاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام،  لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، التي تولت التحقيق.

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