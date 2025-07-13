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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

اصيب 8 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، باتجاه محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الفيوم - القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة  يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة - الفيوم  الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص  بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق، وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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