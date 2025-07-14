إصابة 12 شخصا في حادثين متفرقين علي طريق الفيوم ـ القاهرة

اصيب 12 شخصا في حادثين متفرقين على طريق الفيوم – القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة - الفيوم، ويوجد مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فإنقلبت في نهر الطريق.

بالأسماء، إصابة أسرة في تصادم

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا اخر من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ويوجد مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي وسيارة سوزوكي، ما تسبب في إصابة كل من " بسمه.أ.ع " 25 سنة، مصابة بكسر في الكتف وكدمات متفرقة بالجسم، و" محمد س.أ " 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنتيهما " ملك " 3 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" مني "، عام ونصف، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيلا الي النيابات المختصة، وانتدب وكيلا النيابة، مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيقات.

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