مياه الفيوم تنفذ خطة لصيانة محطات الصرف الصحي

تنفذ شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة شاملة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية، تشمل مختلف مكونات المحطات، تتضمن إجراء فحوصات وصيانة دورية للطلمبات، ولوحات الكهرباء، وأجهزة التحكم والقياس، بهدف تقليل الأعطال المفاجئة، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات، وضمان التوافق مع المعايير البيئية، وتساهم في تقليل تكاليف الإصلاح، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل أي تأثيرات بيئية سلبية.

أولويات خطة الصيانة

وقال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، إن القطاع يعمل وفق خطة متكاملة لإدارة الأصول والمعدات، تشمل تحديد أولويات الصيانة بناءً على حالة المعدات واستبدال الطلمبات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى.

كما أشار إلى تنفيذ أعمال تطهير دورية لبيارات الرفع وشبكات الانحدار لإزالة الرواسب وتحسين كفاءة التصريف.

وأضاف رئيس قطاع الصرف الصحي، أن القطاع يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل العاملين على إجراءات التشغيل والصيانة، إلى جانب إعداد خطط طوارئ للتعامل مع الأعطال المفاجئة والكوارث الطبيعية، بما يضمن استمرارية التشغيل وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين

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