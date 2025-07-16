الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف يضع القانون للأجانب حدودا مرسومة للاستثمار في التجارة؟

حركة التجارة، فيتو
حركة التجارة، فيتو

في مصر لا تقاس فرص الاستثمار فقط بحجم الأموال، بل بدرجة الانسجام مع قواعد السوق المحلي، فمهما بدا المشهد منفتحًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن هذا الانفتاح لا يعني بالضرورة أن الأبواب مشرعة للجميع، خاصة في مجال ممارسة التجارة المباشرة داخل البلاد.

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر 

ورغم ما يواجهه الاستثمار الأجنبي من تحديات إدارية وتشريعية، فإن السوق المصري لا يزال يحتفظ بجاذبية لافتة، خصوصًا لمن يسعى إلى موطئ قدم مستقر في منطقة الشرق الأوسط. لكن الطموح وحده لا يكفي، ما لم يترجم إلى خطوات قانونية واضحة تستوفي الشروط التي يفرضها القانون المصري على غير المصريين الراغبين في مزاولة النشاط التجاري.

وبموجب قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن الأصل في الأمر هو قصر حق مزاولة التجارة على المصريين، إلا إذا ورد نص خاص يتيح خلاف ذلك، وهذه القاعدة تمثل الإطار العام الذي يُنظَّم على أساسه وجود المستثمر الأجنبي داخل النشاط التجاري في مصر.

لكن القانون لم يغلق الباب تمامًا. بل وضع استثناءات محددة تتيح للأجانب دخول هذا المجال بشروط واضحة، من أبرزها:

وجود شريك مصري يمتلك على الأقل 51% من رأس مال الشركة.

الالتزام برأسمال مدفوع لا يقل عن الحد المقرر، والذي يختلف حسب طبيعة النشاط.

الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهة المختصة.

قيد النشاط التجاري في السجل بعد استيفاء كافة الاشتراطات.

أما في حالة الاستيراد بغرض الاتجار، فإن القيد يصبح أكثر تشددًا، حيث يشترط قانون سجل المستوردين التمتع بالجنسية المصرية، ولا يسمح لغير المصريين بمزاولة هذا النشاط إلا بموافقة استثنائية من وزارة التجارة، وتظل هناك بعض المجالات التي يحظر فيها القانون مشاركة الأجانب بأي شكل من الأشكال، ولو حتى من خلال شراكة مع مصريين، وتشمل:

تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات).

الأنشطة الإعلامية والصحفية.

المجالات ذات الطابع الأمني أو السيادي.

ويرتبط هذا الحظر برؤية الدولة لأهمية بعض القطاعات باعتبارها على تماس مباشر مع الأمن القومي، أو تمثل جانبًا حساسًا في السيادة الوطنية، وهو ما يُفسر إحاطة هذه الأنشطة برقابة مشددة وشروط لا تتوافر لغير المواطنين.

ورغم ذلك، يبقى قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 بمثابة بوابة أكثر مرونة، حيث يمنح المستثمرين الأجانب عدة مزايا، منها:

إمكانية التملك الكامل في بعض المشروعات.

إعفاءات ضريبية وجمركية.

تسهيل إجراءات تأسيس الشركات عبر نظام "الشباك الواحد".

لكن هذه التيسيرات لا تلغي الحاجة للالتزام الكامل بالإطار القانوني المنظم، ولا تغني عن ضرورة التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار، والالتزام بالأنشطة المسموح بها وفق التصنيف الرسمي.

في النهاية لا يمكن القول إن مصر تقيد التجارة على الأجانب بقدر ما يمكن القول إنها تنظّمها وفق معايير وطنية دقيقة. فالفرص موجودة، لكنها ليست مطلقة، والنجاح في دخول السوق يتطلب فهمًا واقعيًا للقوانين، وتعاونًا صريحًا مع شركاء محليين، واحترامًا لحدود السيادة الاقتصادية، ومن يقبل على هذه التجربة بعقلية واضحة، يكتشف أن السوق المصري، رغم تعقيداته، لا يزال من أكثر الأسواق تنوعًا وحيوية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار الاستثمار الأجنبي الاستيراد سجل المستوردين الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

وطفلة أخرى تصارع الموت، وفاة الضحية الخامسة بعد ساعات من وفاة أشقائها الـ 4 بمرض غامض بالمنيا

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

ذروة الموجة الحارة تشعل القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية