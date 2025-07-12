صحة الإسماعيلية تُعلن آليات القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2025 / 2026 من أبناء محافظة الإسماعيلية لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية وهى: مدرسة التمريض بنات بالمستقبل، مدرسة التمريض بنين بالمستقبل، مدرسة التمريض المشتركه بالتل الكبير، مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب.

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان،ووفقًا لقواعد تنظيم القبول لقطاع تنمية المهن الطبية والإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية بضرورة تيسير إجراءات قبول والإلتزام بشروط القبول للعام الدراسي 2025 / 2026 لتخريج أجيال جديدة ذات كفاءة عالية في مهنة التمريض.

بدء استقبال الطلبات من الغد

وأشارت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أنه سيبدأ استقبال ملفات الطلبة والطالبات بكل مدرسة على حِدة،وطبقا للإشتراطات إعتبارا من غدا الأحد 13 يوليو الجارى، وتقسيمهم مجموعات حيث يتم القبول من مجموع درجات 280 وحتى 275 لمدة يومان، ومن 247.5 وحتى 269 لمدة يومان، وهكذا تباعًا حتى إكتمال الأعداد المطلوبة لكل مدرسة.

وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير كواشف فحص الـ «كوانتيفيرون» اللازمة لبرنامج الكشف المبكر عن الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي، في مستشفيات صدر (العباسية – المنيا – أسيوط – الزقازيق – المحلة – المنصورة – المعمورة) بداية شهر يناير حتى نهاية يونيو 2025، وربط باقي المحافظات بها، مع إعداد استبيان لمناظرة الحالات وتدريب الفرق اللازمة للعمل بالبرنامج.

تنفيذ البرنامج بمراكز الغسيل الكلوي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء بتنفيذ البرنامج بمراكز الغسيل الكلوي التابعة لمديريات الشئون الصحية، على أن يتم التوسع بمراكز الغسيل الكلوي التابعة للتأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بحيث يتم نقل العينات طبقا للقواعد المعمول بها وإرسالها إلى معامل مستشفيات الصدر لتحليلها.

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