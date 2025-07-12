السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

حملات لجهاز التجميل بالإسماعيلية لرفع كفاءة ميادين المحافظة (صور)

جانب من الأعمال،
جانب من الأعمال، فيتو

 نظم جهاز التطوير والتجميل، في محافظة الإسماعيلية برئاسة تغريد أبو السعود، حملات لرفع كفاءة وصيانة الميادين والجزر الوسطى بعدد من شوارع المحافظة.  

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الأماكن المستهدفة بالحملة 

 وشملت أعمال الحملة تطوير الجزيرة الوسطى أمام شارع شبين الكوم، الدائري، والجامعة الجديدة في محافظة الإسماعيلية.  

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

زراعة شتلات ملونة 

 وشملت الأعمال تهذيب وتنظيف نخيل البلتشارد، وتقسيم الجزيرة إلى أحواض وعمل حديات؛ استعدادًا لزراعتها بالشتلات الملونة والزهور، وذلك تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للتجميل والهُوية البصرية وبالتنسيق مع حي ثان مدينة الإسماعيلية.  

 

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

زراعة 75 شتلة من نبات البازروميا 

 وعلى جانب آخر، تم زراعة 75 شتلة من نبات البازروميا والدودنيا بإحدى المتخللات السكنية بحي المروة بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، بعد رفع المخلفات والقمامة من قِبل الحي وتحريف وتنظيف المنطقة من المخلفات والتراكمات؛ بالتعاون والتنسيق مع مكتب متابعة المحافظ وأهالي المنطقة.

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

كما تم قص أشجار الفيكس المتواجدة بشارع عرابي بطول الجزيرة الوسطى بالتنسيق مع حي أول مدينة الإسماعيلية. 

وأشارت تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات، وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أن العمل ما زال مستمرًا، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة؛ حفاظًا على المسطحات الخضراء.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية جهاز التجميل والتطوير ميادين الاسماعيلية

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