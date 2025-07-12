إصابة فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس في الإسماعيلية

أصيبت فتاة في الإسماعيلية بكسور في أنحاء متفرقة من جسدها جراء سقوطها من شرفة منزل بالدور الخامس بأحد البنايات الواقعة في منطقة الكوكاكولا أمام محطة المياه في محافظة الإسماعيلية.

إخطار يفيد بسقوط فتاة من الطابق الخامس

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية اخطارا يفيد سقوط فتاة من الطابق الخامس باحدى العمائر الواقعة في نطاق قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وتحديدا بمنطقة الكوكاكولا وأمام محطة المياه.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن الفتاة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من كسور في العمود الفقري والفقرات العنقية والساقين، حيث يتم إجراء اللازم لها.

وتبين أن المصابة تدعى مريم ماد سليمان تبلغ من العمر 21 عاما.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام للمواطنين

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادث يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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