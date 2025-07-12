إصابة شخصين إثر حادث تصادم في الإسماعيلية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة جراء تعرضهما لحادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أخطارا يفيد باصابة شخصين في حادث تصادم بطريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

كما قام فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابو خليفة.

وصول المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية لهم

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات حيث تم إسعافهم وايداعهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما كل من ميرفت محمد محمد السيد تبلغ من العمر 55 عاما مقيمة بحي السلام مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحازم صفوت هاشم علي يبلغ من العمر 38 عاما من سكان حي السلام مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام للمواطنين

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادث يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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