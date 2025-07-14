الإثنين 14 يوليو 2025
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محافظات

حملة لإزالة التعديات بقرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

نفذت الوحدة المحلية لقرية نفيشة، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام بنطاق عزبة حسين آدم، بشارع نادي التمساح. 

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نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن، إزالة عدد من التعديات التي تنوعت بين مباني من الطوب الأبيض والطوب اللبن، أسوار بارتفاع ٣.٥ متر، بالإضافة إلى مصاطب وعشش طيور وجراچات ومحال تجارية، وبلغ طول التعديات نحو ١ كيلومتر، بعرض يتراوح بين ٣ إلى ٤ أمتار.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

إزالة منزل مقام بدون سقف 

كما شملت الحملة إزالة منزل مقام بدون سقف وغير مأهول بالسكان على مساحة ١٥٠ مترًا، تم هدمه بالكامل ضمن أعمال الحملة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات؛ لضبط الشارع وإزالة المخالفات التي من شأنها تعطيل الحركة المرورية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي الفوري لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالطرق العامة.
 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية الوحدة المحلية لقرية نفيشة قرية نفيشة إزالة التعديات

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