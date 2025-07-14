حملة لإزالة التعديات بقرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية (صور)

نفذت الوحدة المحلية لقرية نفيشة، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام بنطاق عزبة حسين آدم، بشارع نادي التمساح.

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن، إزالة عدد من التعديات التي تنوعت بين مباني من الطوب الأبيض والطوب اللبن، أسوار بارتفاع ٣.٥ متر، بالإضافة إلى مصاطب وعشش طيور وجراچات ومحال تجارية، وبلغ طول التعديات نحو ١ كيلومتر، بعرض يتراوح بين ٣ إلى ٤ أمتار.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

إزالة منزل مقام بدون سقف

كما شملت الحملة إزالة منزل مقام بدون سقف وغير مأهول بالسكان على مساحة ١٥٠ مترًا، تم هدمه بالكامل ضمن أعمال الحملة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات؛ لضبط الشارع وإزالة المخالفات التي من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي الفوري لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالطرق العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.