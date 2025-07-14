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خارج الحدود

نتنياهو معلقا على مقتل 3 جنود من لواء المدرعات: هذا مساء صعب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقتل الجنود الثلاثة اليوم قائلًا: "هذا مساء صعب والشعب الإسرائيلي بأكمله ينعى المقاتلين من لواء المدرعات".

 

مقتل 3 جنود من اللواء 401 مدرعات

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، على لسان مصدر عسكري، ملابسات مقتل الجنود الثلاثة من اللواء 401.

وقال المصدر، أن الجنود الثلاثة قتلوا داخل دبابتهم في جباليا شمال قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يفحص أسباب مقتل 3 جنود من لواء المدرعات

وأوضح، أن الجيش غير قادر حاليا على تحديد السبب المؤكد لانفجار الدبابة ومقتل الجنود.

لافتًا إلى أنه يتم حاليًّا فحص جميع الاحتمالات بما في ذلك تعرض الدبابة لقذيفة أو خلل تشغيلي داخلي.

وكانت كتائب سرايا القدس، أعلنت إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية صهيونية وجرافة من نوع "دي 9" بتفجير عبوات ناسفة بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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