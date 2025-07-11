شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة (فيديو)

أفادت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، باستشهاد 8 فلسطينيين، بينهم أطفال، كما أصيب آخرون بينهم أطفال جراء قصف نفذه الطيران الإسرائيلي، على مدرسة تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن القصف الإسرائيلي استهدف مدرسة "حليمة السعدية" التي تؤوي عشرات العائلات النازحة، في منطقة "جباليا النزلة" شمالي غزة، وسط أنباء عن استشهاد وإصابة العشرات.

الطواقم الطبية تقوم بانتشال عدد من الشهـ.ـداء والإصابات غالبيتهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمال غزة pic.twitter.com/ohcYe0yQiJ July 10, 2025



وكانت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قد شهدت قصفًا إسرائيليًّا عنيفًا استهدف عائلات كانت تأمل الحصول على مساعدات إنسانية، قبل أن يعاجلهم القصف ويلقوا حتفهم.

وعبرت منظمة "اليونيسيف"، في بيان لها، عن صدمتها قائلة إن الضحايا كانوا ينتظرون الحصول على مكملات غذائية للأطفال من شريكها منظمة "مشروع الأمل الدولية".

وأشارت مصادر طبية إلى استشهاد أكثر من 100 شخص جراء القصف الإسرائيلي على أنحاء غزة منذ فجر الخميس، وأحصت وزارة الصحة في القطاع "استشهاد 82 شخصًا وإصابة 247 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية مع وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

ومن بين ضحايا الـ24 ساعة الماضية 9 استشهدوا و78 مصابًا من طالبي المساعدات، لترتفع حصيلة الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57762 قتيلًا و137656 إصابة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة يوم الخميس، عن توقف جميع مركباتها عن العمل في محافظتي غزة والشمال، باستثناء مركبة إطفاء واحدة فقط، وذلك بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح المركبات المعطلة.

وأضافت المديرية، في بيان أن "3 مركبات إطفاء من أصل 6 توقفت عن العمل في المحافظات الجنوبية (الوسطى، خانيونس، رفح)، بالإضافة إلى 4 مركبات إسعاف من أصل 6، كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف المواطنين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأكد البيان أن "هذا التدهور الخطير في الجاهزية يأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة القصف الإسرائيلي، وسط تشديد الحصار وتضييق ما يسمى بـ"المنطقة الإنسانية"، محذرًا من كارثة وشيكة نتيجة تعطل آليات التدخل والإنقاذ.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانة مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

من جهته، قال "الجهاز المركزي للإحصاء" الفلسطيني إن عدد السكان في غزة تراجع بنسبة 10% حتى منتصف العام الجاري، جراء الحرب المستمرة.

وأفادت مصادر بأن مئات الفلسطينيين نزحوا من المناطق الجنوبية في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى "المواصي" غربًا، إثر توغل دبابات وجرافات إسرائيلية لمنطقة تضم خيام نازحين.

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