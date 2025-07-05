السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف قوة راجلة للاحتلال بقذيفة أر بي جي

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت، استهداف قوة راجلة للاحتلال بقذيفة آر بي جي.

وأضافت كتائب القسام: اشتبكنا مع القوة الراجلة عقب الاستهداف شرق جباليا.

 

استمرار المواجهات في محيط خان يونس

وتشهد مناطق مختلفة من خان يونس اشتباكات عنيفة وغارات متواصلة منذ صباح اليوم، حيث تحاول قوات الاحتلال تعزيز وجودها الميداني وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

 

تصعيد ميداني مستمر

ويأتي هذا التطور ضمن تصعيد ميداني متواصل في القطاع، إذ تشن إسرائيل هجمات جوية وبرية، تقابلها عمليات استهداف متعددة من جانب المقاومة في مناطق التماس، لا سيما جنوب ووسط غزة.

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