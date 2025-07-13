القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف موقع قيادة وسيطرة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون أمس السبت.

ومن جانبها زعمت"يسرائيل هيوم" عن مصدر أن حماس انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب.

وادعت أن تقديرات أمنية بأن محاولات الخطف ستزداد ومن المرجح أن تحاول حماس تحديد نقاط ضعف جيش الاحتلال.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن العمل جارٍ من أجل التوصل إلى اتفاق لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدوم 60 يومًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو لقناة فوكس نيوز الأمريكية، مضيفا أنه عمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، على اتفاق في غزة، مؤكدًا: «آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق».

وتابع نتنياهو: «أعتقد أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة، بما فيها تدمير حماس».

كما تطرق نتنياهو للحديث عن حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وقال: «قتلنا علماء نووين إيرانيين سابقًا، لكنهم ليسوا كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة».

وأضاف نتنياهو: «يجب علينا إبقاء إيران تحت الرقابة»، مؤكدًا أن «النظام الإيراني في ورطة كبيرة».

اجتماع مع بن غفير وسموتريتش

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع بشأن صفقة التبادل، مؤكدة أن محادثات وقف إطلاق النار لم تتوقف وأن الوفد الإسرائيلي ما زال في الدوحة

وقالت القناة 12 إن اجتماعا سيعقد بين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في مكتب رئيس الوزراء بالقدس على خلفية معارضتهم اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، الذي يتضمن أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن الاجتماع يُعقد في ظل سعي نتنياهو لتجنب أزمة ائتلافية وضمان أغلبية للاتفاق.

ونوهت القناة الإسرائيلية بأنها كانت قد ذكرت، في بداية الشهر الحالي، أن بن غفير اتصل بسموتريتش ودعاه للانضمام إليه ومعارضة الصفقة، لكن مقربين من وزير المالية زعموا عدم وجود أي اتصال مباشر.

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