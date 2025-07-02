صحة الإسماعيلية تنظم يوما للكشف المجاني للأسنان بأبو صوير البلد (صور)

نظمت وحدة طب أسرة أبو صوير البلد، التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، يوما للكشف المجاني على أسنان المواطنين تحت شعار "معًا لصحة أفضل لأطفالنا".

تنظيم يوم للكشف المجاني

جاءت المبادرة بناء على تنفيذ توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بتنظيم يوم مجاني للكشف على المواطنين، تم من خلاله توفير الخدمات الطبية الخاصة بالأسنان.

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

توفير كافة الأدوية بالمجان

وأضافت الدكتورة أمنية شعبان مدير الوحدة أبوصوير البلد في الإسماعيلية، أن المبادرة قدمت الخدمات العلاجية بنجاح ووفرت المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان والتي لاقت مردودا إيجابيا لدى المترددين على عيادة الأسنان.

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد عيادة الأسنان

وتفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عيادة الأسنان واطمأنت على توافر المستلزمات، وتابعت عيادة تنمية الاسرة ومعدَّل التردد وصرف الوسائل، ووجهت بتغيير مكان غرفة المشورة لضمان خصوصية السيدات، ثم تفقدت غرفة التطعيمات وانتظام سير جلسة التطعيمات، المعمل والصيدلية وتوافر الأدوية، والتقت بالمترددين واستمعت لشكواهم ومقترحاتهم.

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين.

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

جانب من فعاليات اليوم، فيتو

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