محافظ دمياط يشهد ورشة تدريبية لتعزيز المهارات الشخصية بالتعاون مع فولبرايت

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت اليوم بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، بمشاركة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية، والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعة حورس.

تنمية مهارات الشباب وتعريف ببرامج الهيئة

استهدفت الورشة تدريب العاملين بعدد من الجهات على تنمية المهارات الشخصية ومهارات التواصل وكتابة البيان الشخصي، الى جانب ندوة تعريفية ببرامج هيئة فولبرايت، بمشاركة واسعة من شباب الجامعات والعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والمجتمع المدني.

الشهابي: شراكة فولبرايت تدعم رؤية دمياط للتنمية البشرية

وفي كلمته، رحب محافظ دمياط بالمشاركين، معربا عن سعادته بالشراكة البناءة مع هيئة فولبرايت، والتي تعكس رؤية المحافظة في دعم محاور التنمية البشرية وتأهيل الكوادر ورفع كفاءة التعلم. واكد ان دمياط تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة كونها عضوا بشبكة اليونسكو لمدن التعلم، وفائزة بجائزة اليونسكو عام 2021.

كما اعرب المحافظ عن تطلع المحافظة لمزيد من التعاون مع هيئة فولبرايت، باعتبارها احد ابرز برامج التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، موجها الشكر للدكتورة ماجي نصيف على دعمها المستمر.

محافظ دمياط يشهد ورشة تدريبية لتعزيز المهارات والتعريف ببرامج الهيئة الدولية

نصيف: تعاون دائم مع دمياط ودعم للقطاعات الصناعية

من جانبها، اعربت الدكتورة ماجي نصيف عن تقديرها لمحافظ دمياط على دعمه وتعاونه المثمر، مؤكدة استمرار تواجد الهيئة بالمحافظة، وكشفت عن انطلاقة جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة لدعم القطاعات الصناعية الشهيرة بدمياط.

واستعرضت نصيف ابرز برامج ومنح الهيئة التي تمتلك تاريخا يمتد لاكثر من 75 عاما، مؤكدة ان هدفها الرئيسي هو تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر والولايات المتحدة.

جامعة دمياط تؤكد دعمها للتدريب والتأهيل

بدوره، اشاد الدكتور حمدان ربيع بجهود هيئة فولبرايت، مشيرا الى حرص جامعة دمياط على الانضمام لجهود التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يتماشى مع استراتيجية المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة.

قصص نجاح من خريجي فولبرايت

تخللت الورشة مداخلات لعدد من خريجي منح فولبرايت، استعرضوا خلالها تجاربهم الشخصية، وابرز اوجه الاستفادة التي حققوها من خلال المشاركة في برامج الهيئة.

درع تذكاري تقديرا للتعاون

وفي ختام الفعالية، قدمت الدكتورة ماجي نصيف درع هيئة فولبرايت الى الدكتور ايمن الشهابي، تقديرا لدوره في دعم هذا التعاون المثمر بين الجانبين.



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