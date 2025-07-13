الأحد 13 يوليو 2025
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محافظ دمياط خلال تفقده المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي: صحة المواطن أولوية (صور)

جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط والدكتورة رشا مصلح.. ڤيتو

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم، جولة تفقدية داخل المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

مرافقة قيادات الصحة والتأمين الصحي

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا مصلح، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، والدكتور وليد أبو الخير، مدير المركز التخصصي.

تفقد العيادات والأقسام الحيوية بالمركز

شملت الجولة تفقد العيادات الخارجية وأقسام العمليات والعناية المركزة المخصصة لأمراض القلب والكبد والجهاز الهضمي، إلى جانب غرف حجز المرضى، حيث اطلع المحافظ على آلية العمل بالمركز ومدى كفاءة الخدمات المقدمة للمترددين عليه.

 

محافظ دمياط في زيارة لمركز القلب والجهاز الهضمي 
محافظ دمياط في زيارة لمركز القلب والجهاز الهضمي 

 

 

 

 

 

الاطمئنان على المرضى وتأكيد دعم المنظومة الصحية

حرص الدكتور أيمن الشهابي على التواصل المباشر مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها، مؤكدًا اهتمامه الكامل بتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، والعمل على تيسير حصول المواطنين على خدمات علاجية متكاملة تليق بهم.

 

 

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