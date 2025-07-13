محافظ دمياط يتابع تنفيذ مشروع تطوير الشارع الحربي

اختتم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولته الميدانية صباح اليوم الأحد، بتفقد أعمال التطوير الجارية بالشارع الحربي بمدينة دمياط، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع.

وجاء ذلك بحضور القائمين على التنفيذ، إلى جانب سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

محافظ دمياط يلتقي بالمواطنين

رصف الطريق وتقييم نسب الإنجاز

واطلع المحافظ خلال الجولة على نسب التنفيذ الحالية، والتي تشمل رصف حارتي الطريق بدايةً من تقاطع طريق عزبة اللحم وصولًا إلى المستشفى التخصصي، بطول كيلو متر واحد، كما تابع خطة استكمال رصف الحارة الأخرى ومواعيد التنفيذ المدرجة بالجدول الزمني للمشروع.

توجيهات بتكثيف الجهود وضمان السيولة المرورية

وشدد الدكتور أيمن الشهابي على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتخطي أي معوقات قد تواجه سير الأعمال، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

كما أكد المحافظ على تنفيذ الأعمال وفق خطة واضحة تضمن تحقيق السيولة المرورية خلال مراحل التنفيذ، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين البنية التحتية بالمنطقة.

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