محافظ دمياط يتفقد المستشفى التخصصي وعيادة الأمل الشاملة (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، زيارة مفاجئة إلى مستشفى دمياط التخصصي وعيادة الأمل الشاملة للتأمين الصحي، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تفقد أقسام الطوارئ والأشعة وصيدلية نفقة الدولة

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا مصلح، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، والدكتور كمال سلامة، مدير مستشفى دمياط التخصصي.

محافظ دمياط في زيارة مفاجئة إلى مستشفى دمياط التخصصي وعيادة الأمل

وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب الصيدلية الرئيسية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وذلك للتأكد من توافر الأدوية وسلاسة صرفها للمرضى.

الاستماع لشكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم

كما حرص المحافظ على زيارة عيادة الأمل الشاملة للتأمين الصحي، حيث التقى بعدد من المنتفعين واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، موجّهًا بسرعة بحثها وتلبية احتياجاتهم، وتقديم التيسيرات اللازمة لخدمتهم.

محافظ دمياط في زيارة مفاجئة إلى مستشفى دمياط التخصصي وعيادة الأمل الشاملة

اجتماع مع مسؤولي الصحة والتأمين الصحي

وعقب جولته، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي وإدارة المستشفى، شدد خلاله على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

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