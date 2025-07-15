طريقة عمل المسقعة بمذاق مميز ولا يقاوم

طريقة عمل المسقعة، المسقعة من الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر التي تقدم بالباذنجان ويمكن أن تكون أكلة اقتصادية أو أكلة فاخرة.

وطريقة عمل المسقعة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث يعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المسقعة.

مكونات عمل المسقعة:

2 حبة باذنجان رومي مقطع شرائح

2 حبة بطاطس اختياري مقطعة شرائح

1 حبة فلفل أخضر حار أو بارد مقطع شرائح

1 حبة فلفل رومي مقطع

زيت للقلي

3 فصوص ثوم مفروم

4 حبات طماطم كبيرة مبشورة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

نصف ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون

طريقة عمل المسقعة:

يقلى الباذنجان في الزيت حتى يأخذ لون ذهبي، ثم يوضع على ورق مطبخ لتصفية الزيت.

تقلى البطاطس بنفس الطريقة (إذا كنت ستستخدمينها).

يقلى الفلفل الأخضر والرومي حتى يلين قليلا.

في مقلاة، سخني الزيت ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى يصفر.

أضيفي عصير الطماطم، والصلصة، والسكر، والملح، والفلفل، والكمون.

اتركي الخليط على نار متوسطة حتى يتسبك (10–15 دقيقة تقريبًا).

في صينية بايركس أو صينية فرن، ضعي طبقة من الباذنجان، ثم طبقة من البطاطس (إن وجدت)، ثم الفلفل.

اسكبي الصلصة فوق الخليط حتى تغطي كل المكونات.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية لمدة 20–30 دقيقة حتى تتجانس المكونات وتتشرب الصلصة.

يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.

تصلح كوجبة غداء أو عشاء، وتؤكل ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

يفضل رش الباذنجان بالملح قبل القلي وتركه نصف ساعة ثم تجفيفه لتقليل امتصاص الزيت.

يمكن تقليل كمية الزيت باستخدام الفرن أو القلاية الهوائية.

فوائد الباذنجان للصحة

والباذنجان من الخضروات الشهيرة والمهمة التى لها شعبية كبيرة على مستوى لأنها تستخدم فى تحضير أكلات عديدة، ومن فوائد الباذنجان:

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك.

يحفز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون، مما يجعله مناسب للحمية الغذائية.

الألياف تساهم في الإحساس بالشبع لفترة أطول.

تساعد الألياف في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما ينظم مستوياته ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وبعض الدراسات أظهرت أن مضادات الأكسدة فيه قد تحسن من استجابة الخلايا للأنسولين.

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل "الأنثوسيانين" و"الناسونين"، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وبعض الدراسات تشير إلى دوره في تثبيط نمو خلايا سرطان الكبد.

مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة الباذنجان تحمي خلايا الدماغ من التلف.

تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك.

تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك. احتواؤه على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

مضادات الأكسدة تحمي خلايا البشرة من التلف وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

يمكن استخدام عصير الباذنجان في أقنعة الوجه لتوحيد لون البشرة وتنقيتها.

المعادن والفيتامينات الموجودة فيه مثل الحديد وفيتامين B تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.