طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، أكلة لذيذة ومغذية

الأحد 08/ديسمبر/2024 - 10:17 م 12/8/2024 10:17:07 PM

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، المسقعة من الأطباق المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة:

3 حبات باذنجان متوسط الحجم، مقطع إلى شرائح.

زيت للقلي.

2 حبة فلفل أخضر، مقطع شرائح.

2 حبة بطاطس (اختياري)، مقطعة إلى شرائح.

للحشوة:

500 جرام لحم مفروم.

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

2 فص ثوم مهروس.

2 حبة طماطم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكّلة.

نصف كوب ماء.

للوجه:

كوب صلصة طماطم محضّرة.

كوب جبنة موزاريلا (اختياري).

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:

قومي برش القليل من الملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 20 دقيقة للتخلص من السوائل الزائدة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة وقومي بقلي شرائح الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون.

ارفعيها وضعيها على ورق ماص للزيت.

إذا كنتِ تستخدمين البطاطس، اقليها بنفس الطريقة.

سخني القليل من الزيت في مقلاة وأضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى ينضج ويتغير لونه.

أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، ثم البهارات والملح والفلفل.

أضيفي نصف كوب ماء واتركي الخليط يغلي على نار هادئة حتى يتجانس.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

في صينية فرن، ضعي طبقة من الباذنجان، ثم أضيفي طبقة من الحشوة.

كرري الطبقات حتى تنتهي المكونات.

اسكبي صلصة الطماطم المحضّرة على الوجه، وإذا كنتِ ترغبين، رشي الجبنة الموزاريلا.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج وتتجانس الطبقات.

قدّمي المسقعة ساخنة مع الخبز أو الأرز الأبيض.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

فوائد الباذنجان للصحة

والباذنجان من الشهر المهمة التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد طبية عظيمة ومن فوائد الباذنجان:-

يحتوي الباذنجان على مجموعة من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي تُعطيه لونه المميز، هذه المركبات تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الألياف والبوتاسيوم الموجودان في الباذنجان يُسهمان في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

تساعد الألياف أيضًا في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الباذنجان يُعتبر خيارًا ممتازًا لمن يسعون لفقدان الوزن، حب يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ويعطي إحساسًا بالشبع بسبب محتواه العالي من الألياف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحضيره بطرق متنوعة، مما يجعل تناوله ممتعًا ومتوازنًا.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يُساعد الباذنجان في تحسين صحة الجلد، يمكن أن يُقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، ويُحسن مظهر البشرة بشكل عام.

الباذنجان يُسهم في تعزيز صحة الدماغ، والمركبات الموجودة فيه، مثل الفينولات، تُساعد في تحسين الوظائف المعرفية وتقليل خطر الإصابة باضطرابات مثل الزهايمر.

احتواء الباذنجان على فيتامين C يعزز الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على محاربة الأمراض والعدوى، ويُعدّ تناول الباذنجان بانتظام مفيدًا للحفاظ على صحة عامة جيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.