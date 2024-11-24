طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، المسقعة باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية اللذيذة والشهيرة التى لها مذاق لا يقاوم وعشاق كثيرون.

والمسقعة باللحمة المفرومة هي واحدة من الأطباق الشهية التي تتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، يتم تحضيرها بإستخدام الباذنجان واللحمة المفرومة وتعتبر من الأطباق الشعبية في المطبخ المصري والشرق أوسطي بشكل عام.

وطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة:-

2 حبة باذنجان كبيرة

500 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 طماطم كبيرة مفرومة أو 1 علبة طماطم معلبة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1/4 كوب زيت زيتون أو زيت نباتي للقلي

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (مثل القرفة والكمون والفلفل الأسود)

ملح حسب الذوق

فلفل أسود حسب الذوق

1/2 كوب جبن موتزاريلا (اختياري)

1/4 كوب بقدونس مفروم (اختياري)

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:-

قومي بتقشير الباذنجان ثم قطعيه إلى شرائح متوسطة السمك.

ضعي الباذنجان في مصفاة ورشي عليه قليلًا من الملح واتركيه لمدة 30 دقيقة لتتخلصي من مرارته.

بعد مرور الوقت، قومي بشطف الباذنجان وتجفيفه جيدًا باستخدام مناديل ورقية.

في مقلاة عميقة، سخني الزيت واقلي شرائح الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون، ثم قومي برفعها على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد.

في نفس المقلاة، أضيفي القليل من الزيت إذا لزم الأمر، ثم قومي بتسخين البصل المفروم مع الثوم حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي اللحمة المفرومة إلى المقلاة وقلبيها حتى تتشوح جيدًا.

بعد أن تنضج اللحمة، أضيفي الطماطم المفرومة أو الطماطم المعلبة، مع معجون الطماطم، واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج الطماطم وتتسبك المكونات.

أضيفي البهارات والملح والفلفل حسب الذوق، ثم اتركيه على نار هادئة ليتماسك.

في صينية فرن، ضعي طبقة من شرائح الباذنجان المقلي في القاع.

ضعي فوقها طبقة من خليط اللحمة المفرومة والطماطم.

كرري العملية حتى تنتهي الكمية، مع التأكد من أن آخر طبقة تكون من خليط اللحمة.

إذا كنتِ تفضلين، يمكنك رش جبن المودزاريلا على الوجه لإعطاء لمسة لذيذة عند الخبز.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20-30 دقيقة حتى يتحمر الوجه وتتماسك الطبقات.

بعد أن تنضج المسقعة وتصبح ذهبية اللون، أخرجيها من الفرن واتركيها قليلًا لتبرد.

قدميها مع الأرز الأبيض أو الخبز، وزينيها بالبقدونس المفروم إذا رغبت.

يمكن إضافة بعض الفلفل الحار إذا كنتِ تفضلين الطعم الحار.

في بعض الأحيان يتم إضافة بطاطس مقطعة إلى شرائح رفيعة وتضاف إلى الطبقات مع الباذنجان لإعطاء طعم إضافي.

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