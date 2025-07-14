موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، زراعي نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2025، عن موعد تنسيق طلاب دبلوم زراعي نظام 3 سنوات، حيث يسعى الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية، في إحدى الكليات أو المعاهد.

ويحق لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد العليا المناسبة لتخصصهم، طالما استوفى الطالب الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي للالتحاق بالجامعات.

موعد تنسيق دبلوم زراعة 3 سنوات 2025

يترقب طلاب دبلوم زراعي 3 سنوات، موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي، موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية، عقب انتهاء تنسيق الجامعات 2025، بانتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في سبتمبر القادم، ليبدأ بعدها تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد.

كليات متاحة لطلاب دبلوم زراعة 3 سنوات 2025

تربية كفر الشيخ

زراعة الوادي الجديد

زراعة المنصورة

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طنطا

تربية دمنهور

زراعة بنها بمشتهر

تربية المنيا

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

زراعة المنوفية شبين الكوم

السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية

ل.ت. فني صناعي شبرا

السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

الفني للفنادق بور سعيد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

الفني الفندقي الإسكندرية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

الفني للفنادق المطرية

العالي للفنادق قنا

ش. تشغيل مطاعم فني سياحة مطرية

معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات

ج. عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

ج. عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ

ج. عمالية علاقات صناعية اسكندرية

ج. عمالية علاقات صناعية طنطا

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزه

عالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

ج. عمالية علاقات صناعية زقازيق

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطة الهرم

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق بمدينة نصر

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

المعهد العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر جديدة

المعهد العالي سياحة وفنادق مدينة بدر

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ج. عمالية علاقات صناعية أسيوط

ج. عمالية علاقات صناعية المنصورة

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

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