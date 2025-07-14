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تنسيق الجامعات 2025، تسجيل 18.618 ألف طالب في اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني، لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية 2025، بلغ حتى الآن 18,618 ألف طالب وطالبة.

 

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

■ وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

هذا ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
 

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