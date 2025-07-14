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خارج الحدود

وسائل إعلام: جرحى في صفوف عناصر وزارة الدفاع السورية

سقوط جرحى في صفوف
سقوط جرحى في صفوف عناصر وزارة الدفاع السورية، فيتو

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الهجوم على الدبابات السورية جاء بعد تحركها والاشتباه بتوجهها نحو منطقة يسكنها الدروز في السويداء. 

وأشارت وسائل إعلام إلى سقوط جرحى في صفوف عناصر وزارة الدفاع السورية، بعد تعرضهم لكمين من مجموعات مسلحة خلال دخولهم مدينة السويداء.  

وقالت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين: “ نرفض دخول الأمن العام إلى محافظة السويداء ونطالب بحماية دولية”. 

أحداث السويداء في سوريا

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة بالمناطق المتأثرة في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وفك الاشتباكات بسرعة وحسم. 

وفي بيان أصدرته قالت وزارة الدفاع السورية إنها "تابعت ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن أكثر من ثلاثين قتيلا ونحو مائة جريح في عدد من الأحياء والبلدات". 

وأضافت أن "الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الاشتباكات ساهم في تفاقم مناخ الفوضى وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس". 

وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها "باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحداتها العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، مؤكدة التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون".

ودعت وزارة الدفاع السورية جميع الأطراف في  السويداء إلى التعاون مع قواتنا وقوى الأمن الداخلي، والتمسك بضبط النفس"، معتبرة أن "استمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين".

وأكدت الوزارة أن "استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها"، مؤكدة "الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع".

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