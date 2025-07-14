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خارج الحدود

إسقاط المسيرات التي استهدفته، سماع دوي انفجار في محيط مطار أربيل

مطار أربيل، فيتو
مطار أربيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر الإثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي، تزامنًا مع إطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية.

 

وذكرت أن صافرات الإنذار انطلقت عند الساعة 2:30 فجرًا، واستمرت لدقائق متواصلة، أعقبها تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" المنتشرة داخل القنصلية ومحيط المطار، والتي أطلقت نيرانها باتجاه جسم طائر مجهول شوهد يحلّق فوق المنطقة.

وأكدت المصادر أن الدفاعات الأمريكية نجحت في اعتراض الجسم الطائر وإسقاطه، بينما توجهت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا حول المطار والمناطق المحيطة به.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من حكومة إقليم كوردستان أو التحالف الدولي حول طبيعة الجسم الذي تم إسقاطه.

يُذكر أن مطار أربيل والقواعد المحيطة به كانت قد تعرضت في أوقات سابقة لهجمات مشابهة باستخدام طائرات مسيّرة أو صواريخ.

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