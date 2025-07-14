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خارج الحدود

أول تحرك من وزارة الدفاع السورية على أحداث السويداء

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة بالمناطق المتأثرة في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وفك الاشتباكات بسرعة وحسم.

وفي بيان أصدرته قبل قليل، قالت وزارة الدفاع السورية إنها "تابعت ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن أكثر من ثلاثين قتيلا ونحو مائة جريح في عدد من الأحياء والبلدات".

وأضافت أن "الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الاشتباكات ساهم في تفاقم مناخ الفوضى وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس".

وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها "باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحداتها العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، مؤكدة التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون".

ودعت وزارة الدفاع السورية جميع الأطراف في  السويداء إلى التعاون مع قواتنا وقوى الأمن الداخلي، والتمسك بضبط النفس"، معتبرة أن "استمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين".

وأكدت الوزارة أن "استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها"، مؤكدة "الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ روح المواطنة وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع".

وأوصت وزارة الدفاع السورية "العاملين لفض النزاع بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي وإيقاف الاشتباكات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة".

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