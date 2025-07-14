الاستخبارات الروسية: إشراك مولدوفا في الصراع ضدنا يعني بداية النهاية لها

حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية من أن تحقيق سيناريو الناتو المتمثل في إشراك مولدوفا في الصراع ضد روسيا سيعني بداية النهاية لهذه الدولة.

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية، اليوم الاثنين: “حلف الناتو يحول مولدوفا إلى رأس كبش جديد للحرب ضد روسيا”.

وبحسب المعلومات التي تلقتها الاستخبارات الروسية، يستعد الناتو بشكل نشط لإشراك مولدوفا في صراع مسلح محتمل مع روسيا، حيث تم اتخاذ القرار في بروكسل بتسريع تحويل هذا البلد إلى رأس جسر متقدم للحلف على الجانب الشرقي، مع الأخذ في الاعتبار تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا".

وذكرت الاستخبارات الروسية أيضا أن المواطنين المولدوفيين سيصبحون وقود مدافع خلال العمليات العسكرية مع القوات الروسية وفقا لخطط الناتو.

وتابعت الاستخبارات في بيانها: "ولكن في حال نشوب صراع مباشر بين حلف الناتو وروسيا، ووفقا لخطة بروكسل، ستقع الضربة الرئيسية على رؤوس المولدوفيين الذين يجب أن يصبحوا وقودا للمدافع" خلال العمليات العسكرية مع القوات الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.