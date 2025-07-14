إيران: روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا لحل الأزمة النووية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الإثنين، أن روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا لحل الأزمة النووية.

الخارجية الإيرانية: طهران كانت جادة في المفاوضات السابقة

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها الصادر اليوم: طهران كانت جادة في المفاوضات السابقة لكن الطرف الآخر ارتكب عدوانا وأثبت عدم جديته.

وأضافت الخارجية الإيرانية: لن ندخل عملية دبلوماسية جديدة مع واشنطن إلا بعد التأكد من نتيجتها مسبقا.

وتابعت: لطالما كانت إيران على اتصال مع الصين وروسيا وتجري مشاورات مستمرة بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي.

واستطردت: روسيا والصين أكدتا استعدادهما للقيام بدور بناء والمساعدة على دفع العمليات الدبلوماسية المتعلقة بالقضية النووية.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن دعم الصين وروسيا ونهجهما الإيجابي في هذا الاتجاه كان دائما محل اهتمام إيران وهذه التفاعلات مستمرة.

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