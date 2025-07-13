الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تراجعت جنيهين، أسعار الدواجن اليوم الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

سجلت أسواق الفيوم اليوم الأحد، تراجعا في أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، وبلغ الانخفاض جنيهين، وتراوحت الأسعار ما بين 68 و75 جنيها للكيلو فراخ بيضاء.

 بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و180 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم 

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 180  و 190 جنيها ، وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 80 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيهات، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 30 جنيها.

 المرحلة 4 لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

سعر الفراخ اليوم الأحد 13 يوليو 2025

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت (آخر تحديث)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم الاحد اسعار الفراخ البلدي اسعارالفراخ البيضاء اللحوم الحمراء محافظة الفيوم محلات الجزارة

مواد متعلقة

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-1-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 11-1- 2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الفيوم

مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة «الفراخ تحلق خارج السرب».. ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وتخفيضات تصل لـ 20% على أسعار الديك الرومي والبط في المحال التجارية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

بعد اعتمادها رسميا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترقبوا، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية