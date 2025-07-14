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رياضة

أول تعليق لـ مودريتش بعد وصوله إيطاليا لإنهاء إجراءات الانضمام لميلان

مودريتش
مودريتش

ميلان، وصل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، إلى إيطاليا، تحضيرًا لإنهاء إجراءات انضمامه لصفوف ميلان، بداية من الموسم الجديد. 

مودريتش غادر صفوف النادي الملكي عقب نهاية عقده، فيما يستعد للانضمام إلى ميلان كلاعب حر بالمجان. 

ونشر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، مقطع فيديو للحظة وصول مودريتش إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع نادي ميلان

أول تعليق لمودريتش بعد وصوله لإيطاليا

وقال لوكا مودريتش عقب وصوله "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا.. هناك تحديات عظيمة تنتظرني".

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الكرواتي سيوقع لموسم واحد مع الروسونيري، على أن يحصل على راتب سنوي بين 2.5 إلى 3 ملايين يورو، أي نصف ما كان يحصل عليه في موسمه الأخير مع ريال مدريد.

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