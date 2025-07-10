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محافظات

محافظ الفيوم: بحيرة قارون في طريقها للتعافي

الاجتماع، فيتو
الاجتماع، فيتو

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أن بحيرة قارون في طريقها للتعافي، وتقدم الآن إنتاجا مقبولا من الأسماك من نوعيات القشريات والجمبري الذي يعد أفضل الكائنات البحرية التي يمكنها العيش والتأثر في بحيرة قارون، بالإضافة إلى أسماك موسى والحنان، جاء ذلك أثناء لقاء محافظ الفيوم بالصحفيين ومراسلي الصحف.

مشروعات ساهمت في تحسين مياه البحيرة

وأشار محافظ الفيوم ،  إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحي القرى المحيطة ببحيرة قارون ساهم إلى حد بعيد في مشروع إعادة التوازن البيئي للمحافظة، وقد تم  إنجاز هذه المشروعات، من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو من خلال القرض الأوروبي، وقد تخطت المشروعات 20 مشروعًا لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، بما يسهم فى معالجة أكثر من 90% من المياه الداخلة لبحيرة قارون.

 

أبحاث على بحيرة قارون 

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة في مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأعوام  الماضية، من خلال تقسيمها إلى 6 قطاعات، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دوريا بمتابعة شخصية منه، وأكدت كل الدراسات أن الوضع حاليًا بالبحيرة يسمح بإطلاق زريعة أنواع الأسماك التي تتلاءم مع وضع البحيرة من حيث معايير جودة المياه ومقاومة الإصابة بطفيل الأيزوبود، ووفقًا للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعًا لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة.

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وتابع محافظ الفيوم، أنه يتم إنزال الزريعة بشكل دوري الآن، وقد عاد كثير من الصيادين الذين كانوا قد هجروا البحيرة إلى عملهم.

 

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