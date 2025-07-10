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محافظات

تطوير القطاع الطبي بالفيوم استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

قال محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، إن قطاع الصحة يشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الحالة، وسيلمسها المواطن مع افتتاح  مستشفى الفيوم العام الجديد، والانتهاء من مستشفى يوسف الصديق المركزي الجديدة، جاء ذلك في لقائه مع الصحفيين ومراسلي الصحف.

استعداد الفيوم لمنظومة النأمين الصحي الشامل

وأضاف محافظ الفيوم، أنه رغم أن المحافظة في المرحلة الأخيرة لمنظومة النأمين الطبي الشامل، إلا أنه تم توفير الأرض اللازمة لبناء  مستشفى جديد بكل مركز تمهيدا لتطبيق المنظومة، وانشاء المستشفيات ما قف علي توفير اعتمادات الانشاءات من وزارة الصحة.

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ولفت محافظ الفيوم إلى أنه وفر من خلال المشاركة المجتمعية لتحدي الشركات الكبري بالمحافظة، مبلغ 5 ملايين جنيه لتطوير مستشفى الرمد، وإنشاء وحدة شبكية بها، كما تم تطوير قسم القلب بمستشفى طامية المركزي وتحول من عمليات القسطرة إلى إجراء عمليات القلب المفتوح، كما تطور قسم الجراحة بمستشفي الفيوم العام، وأصبحت أكبر مستشفى عام في الوجه القبلي لإجراء جراحات الأورام المختلفة.

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