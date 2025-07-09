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محافظ الفيوم يتسلم التقرير النهائي لدراسة الاستخدام الأمثل للأراضي جنوب بحيرة قارون

محافظ الفيوم يتسلم
محافظ الفيوم يتسلم تقرير، فيتو

تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التقرير النهائي ومخرجات دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون، من وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة، والهيئة، في استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، في دراسة التربة واستخدامات الأراضي والتراكيب المحصولية بالساحل الجنوبي للبحيرة، وتحديد مواقع وفرص الاستثمار والتنمية السياحية المستدامة بالمنطقة المستهدفة.

 

تحديد مناطق الاستثمار علي أرض الفيوم

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة تهدف للتنمية المستدامة بالأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون، ومختلف المناطق بأرجاء المحافظة، من خلال استخدام التقنيات العلمية الحديثة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بتحديد المواقع المناسبة للزراعة، أو الاستزراع السمكي، والمواقع الملائمة للطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، وكذا تحديد أفضل المواقع لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، والأماكن المناسبة لعمل محطات لتحسين جودة مياه البحيرة، واستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة لتنشيط السياحة البيئية بالمحافظة.

تحقيق طفرة اقتصادية للمحافظة

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية الاستغلال الأمثل لتنوع بيئات المحافظة، بهدف تحقيق طفرة تنموية في مختلف القطاعات الاستثمارية "الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها"، بما يسهم في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، وتعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، بالشكل الذي يحافظ على التنوع البيولوجي للمناطق الاستثمارية المستهدفة.

المساحة المستهدف استغلالها اقتصاديا

واستعرض نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، التقرير النهائي ومخرجات دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون، بعمق كيلومتر واحد، وطول 55 كيلو متر، وتبلغ مساحتها حوالي 13 ألف و681 فدانًا، باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، واستخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، والذي تضمن إعداد قواعد بيانات لمنطقة الدراسة واستخدامات الأراضي بها، وخرائط تربة رقمية، وأخرى للقدرة الإنتاجية، وخرائط للتركيب المحصولي، والاستخدام الأمثل للأراضي المستهدفة، ومؤشرات ودلائل ملوحة التربة والمياه، ومحددات الإنتاج الزراعي بمنطقة الدراسة.

 

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كما تم استعراض، خرائط التوزيع المكاني لبعض خصائص التربة، ودرجاتها الإنتاجية، والملائمة المحصولية، للأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون.

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